إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

وقال الجيش الإسرائيلي إن "صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل تحذيرا من احتمال سقوط صواريخ".ويأتي هذا القصف ردا على قتل الجيش الإسرائيلي عددا من انصار حزب الله اللبناني ، وهم علي حسن حدرج وعلي رائف فتوني وحسام محمد إبراهيم، واصابة عددا اخروأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس، أن قواته قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل.ويأتي تأكيد الجيش الإسرائيلي بعد أن أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن مسلحين فجروا السياج الحدودي وتسللوا إلى داخل إسرائيل، وجرت اشتباكات مسلحة معهم.وطالبت السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق، من سكان المستوطنات الواقعة على حدود لبنان بدخول الملاجئ فورا.ويوم الأحد الماضي، أعلن "حزب الله"، أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.