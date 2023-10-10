مقتل ضابطين إسرائيليين باشتباكات قرب غزة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، مقتل ضابطين برتبة رائد ولواء في اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين في "غلاف غزة".



وقالت الشرطة الإسرائيلية إن "الرائد أفشالوم يائير بيرتس من وحدة "اليمام الخاصة، واللواء مور شكوري قائد الدوريات في المنطقة الجنوبية، لقوا مصرعهم أثناء الاشتباكات في غلاف غزة".

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.