المانيا تبدي موقفها من وقف المساعدات الإنسانية لفلسطين

وأضافت قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحل خلافات بشأن استمرار مدفوعات المساعدات للفلسطينيين: "سيكون من الخطأ تمامًا، الآن، وقف المساعدات الإنسانية الحيوية للسكان المدنيين".وأضافت: "الملايين، بمن فيهم كثير من الأطفال، في الأراضي الفلسطينية يعتمدون علينا في الطعام والماء والدواء".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعا مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، إلى تقديم "دعم مالي مستدام" للفلسطينيين، بعد إثارة مخاوف من احتمال وقف المساعدات إثر الهجوم الذي أطلقته "حماس" ضد إسرائيل، صباح السبت.