حزب الله يعلن استهداف "ملالة" إسرائيلية

وذكر بيان للحزب، "رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة ‏الإسلامية، قام مجاهدونا مساء هذا اليوم باستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين".وأشار البيان إلى "تدميرها بالكامل".‏