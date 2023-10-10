روسيا تحذر من مخاطر تورط دولة ثالثة بالنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي

وقالت زاخاروفا، : "كل هذا يثير الشكوك في أن الوضع يتطور على طريق التصعيد، وهناك خطر كبير من تورط دول ثالثة في هذا الصراع".وأمر البنتاغون المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.