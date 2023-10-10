اتهام إسرائيل باستخدام قنابل الفوسفور المحرمة دولياً

اتهمت الخارجية الفلسطينية الجيش الإسرائيلي باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصفه لقطاع غزة.



وقالت الخارجية الفلسطينية على منصة "إكس"، إن "الاحتلال يقصف منطقة الكرامة بالفوسفور المحرم دوليا شمال مدينة غزة".



ولم يعلق الجانب الإسرائيلي على الاتهام على الفور.



ولا تزال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة منذ يوم السبت الماضي، حيث تم إطلاقها ردا على هجوم حركة "حماس" على مواقع ومناطق داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".