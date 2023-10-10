بايدن: هجوم حماس شر مطلق ولن نترك أي أمريكي رهينة

وقال بايدن في خطاب: "ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيا، عندما يطلق العنان لشرّ مطلق على هذا العالم... هذا العمل هو شر مطلق".وأكد بايدن وجود مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية رهائن لدى حماس، قائلا "كرئيس أولويتي عدم بقاء أي رهينة أميركية رهن الاحتجاز في أي مكان بالعالم".وأشار بايدن إلى أن بلاده "تقف مع إسرائيل وتحرص على أن تحصل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، وأكد له تضامن واشنطن مع إسرائيل.كما قال بايدن إن واشنطن وفرت الأسلحة الاعتراضية والذخائر اللازمة للقبة الحديدية في إسرائيل، وأضاف: "عززنا الإجراءات الأمنية حول التجمعات اليهودية في الولايات المتحدة".