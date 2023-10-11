أحداث فلسطين تُشعل صراعاً "محتدماً" بين الاتحاد الأوروبي وماسك

وقال بريتون لماسك في رسالة اطلعت عليها رويترز "لذلك أدعوك إلى التأكد بشكل عاجل من فاعلية أنظمتك، وتقديم تقرير عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة إلى فريقي".وذكّر بريتون ماسك بأنه بحاجة إلى "إجراءات متناسبة وفعالة لمعالجة المخاطر التي يتعرض لها الأمن العام والخطاب المدني الناجم عن المعلومات المضللة.وأضاف: "تبلغ وسائل الإعلام العامة ومنظمات المجتمع المدني على نطاق واسع عن حالات الصور والحقائق المزيفة والمتلاعب بها المتداولة على منصتك في الاتحاد الأوروبي، مثل الصور القديمة المعاد توظيفها للنزاعات المسلحة غير ذات الصلة أو اللقطات العسكرية التي أنشأت من ألعاب الفيديو".وتابع: "دعني أذكرك بأن قانون الخدمات الرقمية يحدد التزامات دقيقة للغاية فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى".وأوضح بريتون في خطابه شديد اللهجة لـماسك: "أولا، عليك أن تكون شفافا وواضحا للغاية بشأن المحتوى المسموح به بموجب شروطك وأن تطبق سياساتك الخاصة بشكل متسق وجديّ. هذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالمحتوى العنيف والإرهابي الذي يبدو أنه يتم تداوله على منصتك".وشدد على أنه "عندما تتلقى إشعارات بشأن محتوى غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون مجتهدا وموضوعيا في الوقت المناسب في اتخاذ الإجراءات وإزالة المحتوى ذي الصلة عند الضرورة. لدينا، من مصادر مؤهلة، تقارير حول محتوى يحتمل أن يكون غير قانوني يتم تداوله على مصتكم على الرغم من إشارات السلطات المختصة".وبموجب القوانين الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الرد على الشكاوى المتعلقة بالمحتوى غير القانوني خلال 24 ساعة.ويمكن لهذه الشركات الاعتراض على شكاوى المستخدمين، ولكن هناك عملية استئناف يمكن للمستخدمين الانتقال إليها.وهناك مخاوف في بروكسيل من عدم استجابة إكس خلال 24 ساعة للشكاوى المتعلقة بالمعلومات المضللة أو المحتوى غير القانوني الآخر مثل خطاب الكراهية خلال الوقت المطلوب.وطلب بريتون من ماسك "التأكد بشكل عاجل من فعالية أنظمتك، وتقديم تقرير على الفور إلى الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات الأزمة التي اتخذها".رد ماسكرجل الأعمال الأمريكي، رد على رسالة المفوض الأوروبي تيري بريتون المتعلقة بالمعلومات المضللة، حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طالبا منه توضيح الانتهاكات والإشارة إليها.وكتب ماسك عبر حسابه الرسمي في موقع X ""، ردا على المفوض الأوروبي للسوق الداخلية: "سياستنا تقوم على أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف، وهو نهج يدعمه الاتحاد الأوروبي حسب معرفتي، يرجى إدراج الانتهاكات التي تشير إليها في موقع "X" حتى يتمكن الجمهور من رؤيتها"،وأضاف: "شكرا جزيلا لك".وبحسب وكالة "فرانس برس"، طالب بريتون في رسالته إيلون ماسك بالرد والاتصال "بسلطات إنفاذ القانون المعنية" خلال 24 ساعة.