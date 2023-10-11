الأمم المتحدة: أكثر من 260 ألف شخص نزحوا داخل غزة

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا": "يعتقد أن أكثر من 263,934 شخصاً في غزة فروا من منازلهم"، مبينا أن "هذا العدد مرشح للارتفاع".وذكر أن عمليات القصف دمرت أكثر من 1000 وحدة سكنية فيما لحقت أضرار بالغة بـ560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن، ولجأ قرابة 175,000 من أولئك النازحين، إلى 88 مدرسة تديرها وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وأفاد بأن أكثر من 14,500 آخرين نزحوا إلى 12 مدرسة حكومية، فيما يعتقد أن نحو 74,000 يقيمون مع أقارب وجيران أو لجأوا إلى كنائس ومرافق أخرى، مبينا أن عدد النازحين داخل قطاع غزة "يمثل أكبر عدد من النازحين منذ التصعيد الذي استمر 50 يوما في 2014".وحذر من أن "تلبية الاحتياجات الرئيسية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين لم ينزحوا".