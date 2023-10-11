البابا يبدي موقفاً بشأن أحداث فلسطين ويبين ما يحتاجه الشرق الأوسط

وقال البابا في ختام لقائه الأسبوعي مع الجمهور في الفاتيكان "أدعوا للإفراج الفوري عن الرهائن"، مشددا على أنه "من حق الذين يتعرضون لهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني أشعر بقلق بالغ إزاء الحصار الكامل الذي يعيش تحته الفلسطينيون في غزة، حيث هناك أيضا الكثير من الضحايا الأبرياء".وشدد على أن "الإرهاب والتطرف لا يساعدان في بلوغ حل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل يغذيان الكراهية والعنف والانتقام ويتسببان فقط في آلام للجانبين"، مؤكدا أن "السلام هو ما يحتاج له الشرق الأوسط".هذا وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف ليلة الثلاثاء الأربعاء على قطاع غزة موقعا مزيدا من الضحايا، فيما يستمر العثور على آلاف الجثث في المناطق التي هاجمتها حركة حماس في إسرائيل، ما يزيد حصيلة القتلى في الجانبين.وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء ارتفاع حصيلة القتلى إلى 1200 في اليوم الخامس لعملية "طوفان الأقصى" غير المسبوقة التي نفذتها حماس في إسرائيل. وقتل أكثر من 30 شخصا في قطاع غزة ليلا، ما يرفع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 950.