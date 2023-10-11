الأردن.. هزة أرضية تضرب العقبة

أعلن مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب مدينة العقبة.

وقال مدير المرصد غسان سويدان، إن "الهزة شعر بها بعض المواطنين بحدود الساعة 2.34 ظهرا (بالتوقيت المحلي)"، مبينا أن "الهزة الأرضية في العقبة، تعتبر ضعيفة وغير مؤثرة".