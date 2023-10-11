"رشقة" صاروخية فلسطينية تخرج مطاراً إسرائيلياً عن الخدمة

وقالت حماس، "نعلن استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل برشقة صاروخية".من جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى "تعليق الرحلات المغادرة من مطار بن غوريون بعد قصف استهدف المنطقة".فيما أكدت بيانات ملاحية، "تعذر هبوط طائرات بمطار بن غوريون في تل أبيب بعد الضربات الصاروخية التي طالته من غزة".وكانت شركات طيران عدة قد ألغت عشرات الرحلات إلى تل أبيب خلال الأيام الثلاثة الماضية في أعقاب الهجوم العسكري "طوفان الأقصى" الذي شنته فصائل "المقاومة" الفلسطينية على إسرائيل.