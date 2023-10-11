المانيا تطالب قطر بالتدخل بتحرير الرهائن المحتجزين في غزة

في غضون ذلك، أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن "المستشار الألماني أولاف شولتس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيبحثان الوضع في الشرق الأوسط خلال اجتماع سيعقد في برلين الجمعة المقبلة".ولم يتطرق المتحدث إلى تفاصيل حول الموضوعات أو المسائل التي ستتم مناقشتها، لكنه قال "من الواضح أن قطر هي أيضا شريك مهم لنا في المنطقة".وتحتجز حماس العديد من الرهائن الذي القو القبض عليهم خلال عملية "طوفان الأقصى" وهم من عدة جنسيات اجنبية