ما حقيقة قتل حماس 40 طفلا بمستوطنة إسرائيلية

جاءت تلك المزاعم على لسان مراسلة القناة نيكول زيديك، في تقرير أعدّته من "كفار عزّة" بالصوت والصورة أثناء تجوالها بالمكان، قالت إنّها "تحدثت إلى جنود الجيش الاسرائيلي الذين أشاروا إلى رؤيتهم لأطفال ورضّع برؤوس مقطوعة".ونشرت القناة التقرير على صفحتها في منصة إكس، وثبّتته في أعلى صفحتها ليحقق رواجًا واسعًا ومشاهدات تجاوزت التسعة ملايين.كما نشرت قناة i24 نيوز، خبرًا عبر موقعها الإلكتروني يفيد بمقتل الأربعين رضيعًا على يد مقاتلي حماس، في مستوطنة كفار عزة، خلال عملية طوفان الأقصى.تتبع "مسبار" انتشار الادعاء في قنوات ووسائل إعلام دولية، خصوصًا في الولايات المتحدة، لكن الملاحظ أنّ الادعاء لم يكن متداولًا في الإعلام الإسرائيلي العبري، وهذا أمر مدعاة للشك، إذ إنّ خبرًا كهذا- لو كان صحيحًا- لانتشر على نحو واسع في القنوات الإسرائيلية البارزة، كقنوات 12، 13، 11، إضافة إلى الصحف العبرية المعروفة.وبعد نحو أربع ساعات على انتشار الخبر، توجهت وكالة الأناضول بسؤال إلى الجيش الإسرائيلي عن حقيقة جثث الأطفال، لينفي المتحدث علمه بالحادثة، مؤكدًا عدم امتلاكه معلومات حولها. الأمر الذي يدحض ما ادّعته مذيعة قناة i24 الإخبارية، التي كانت ضمن فريق من المراسلين الذي أجروا جولة في المستوطنة برفقة جنود الاحتلال.العشرات من وسائل الإعلام الدولية، أبرزها ذا إندبندنت، فوكس نيوز، إنسايدر، نيويورك بوست، ان دي تيفي، وغيرها، تناقلوا الخبر مع نسبه للقناة، دون التثبّت من حقيقته أو التشكيك في صحته.كما لقي الخبر انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما منصة إكس، ومن ضمنها حسابات رسمية إسرائيلية. إلا أن بعض الصحف ووسائل الإعلام تراجعت عن نشر الخبر، بعد نشر وكالة الأناضول نفي الجيش الإسرائيلي علمه بتلك “المجزرة” المزعومة.جاء انتشار الخبر، في ظلّ انشغال وسائل الإعلام حول العالم بتغطية تطورات الحرب التي أعلنتها إسرائيل على قطاع غزة، بعد عملية طوفان الأقصى، التي أعلنت عنها حركة حماس، يوم السبت السابع من أكتوبر الجاري، والتي بدأت بإطلاق آلاف الصواريخ على مناطق في الأراضي المحتلة، واقتحام مقاتلي المقاومة مستوطنات غلاف غزة وأسر عشرات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزّة، فأن أعداد الضحايا جرّاء العدوان الإسرائيلي تجاوزت أكثر من 940 شهيدًا، وأدت إلى إصابة أكثر من 5000 بجروح مختلفة.