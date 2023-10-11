امريكا تنفي توجيه رعاياها بمغادرة بيروت

نفت السفارة الامريكية، اليوم الأربعاء، اخلاء مقرها في بيروت او توجيه رعاياها بالمغادرة.

وقالت السفارة على صفحتها الرسمية عبر منصة "اكس"، انه "لم يتم إخلاء سفارة الولايات المتحدة في بيروت وهي مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي".



وأشارت الى ان "التقارير التي تقول خلاف ذلك كاذبة".



وفي وقت سابق، تداولت بعض وسائل الاعلام، خبرا مفاده ان السلطات الأمريكية بدأت بعمليات إخلاء السفارة الأمريكية في لبنان، كما وجهت مواطنيها بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.