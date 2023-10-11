الصين توجه دعوة تخص حماس وإسرائيل

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية "قال تشاي جون إن الصين تشعر بحزن عميق إزاء تصاعد النزاع الحالي، وتشعر بقلق عميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الأمني والإنساني في فلسطين".وأكد تشاي جون أن الأولوية القصوى هي وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.وتحدث المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون هاتفيا، مع مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأراضي الفلسطينية، حيث صرح الدبلوماسي الصيني بأن بكين ترغب في الحفاظ على الاتصالات والتنسيق مع مصر ودفع طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار ووقف العنف في أقرب وقت ممكن.كما حث المسؤول الصيني "المجتمع الدولي على تشكيل قوة مشتركة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني".وشدد تشاي على أن "الحل الأساسي يكمن في تنفيذ حل الدولتين"، داعيا اللاعبين الرئيسيين في النزاع إلى "بذل جهود عملية" لتحقيق هذه الغاية "بأقصى قدر من الإلحاح".