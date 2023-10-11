سويسرا المحايدة تدعم تصنيف حماس كمنظمة إرهابية

اعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، دعمها لتصنيف حركة "حماس" الفلسطينية كمنظمة إرهابية في خطوة من شأنها أن تجعل من الصعب على الجماعة جمع الأموال وتوجيهها عبر البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد يوم من مطالبة لجنة برلمانية رئيسية السلطة التنفيذية "بحظر حماس في سويسرا وتصنيفها رسميا على أنها جماعة إرهابية".



ورفضت سويسرا، "المحايدة تقليديا حتى الآن والتحالف مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في موقفها تجاه حماس، وحاولت بدلا من ذلك وضع نفسها كمفاوض في صراعات الشرق الأوسط".