Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الجمعة.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً بشأن القضية الفلسطينية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

دون انتظار موافقة أمريكا وإسرائيل.. فلسطين تدعو مصر لفتح معبر "رفح"

دوليات

2023-10-11 | 14:45
دون انتظار موافقة أمريكا وإسرائيل.. فلسطين تدعو مصر لفتح معبر &quot;رفح&quot;
1,811 مشاهدة

دعت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، اليوم الاربعاء، مصر إلى فتح معبر رفح البري دون انتظار موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة طلال أبو ظريفة في تصريحات لوسائل الإعلام "نطالب الشقيقة جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح البري فورا أمام المساعدات الإنسانية والطبية دون انتظار موافقة الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، كون مصر بمكانتها ودورها العروبي ليست بحاجة لإذن من أحد".

وصرح طلال أبو ظريفة بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة كما أفشل مشاريع التوطين في خمسينيات القرن الماضي سيفشل مشاريع التوطين والتهجير.

وأكد أن "الشعب الفلسطيني ومقاومته بدأ في معركة "طوفان الأقصى" برسم خارطة جديدة للشرق الأوسط بديلا لمشاريع بايدن القائمة على تعميم التطبيع العربي - الإسرائيلي ودمج إسرائيل في المنطقة".

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري إسرائيل من اتباع سياسة التجويع في غزة.

وأكد شكري خلال استقباله منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن الدعم المصري الكامل للأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بدورها الهام في ضمان انتظام الخدمات الحيوية ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة.

وحذر من مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن يوم الاثنين أنه "أمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة، قائلا "نحن نحارب حيوانات بشرية".

وفي تصريح خلال اجتماع في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي قال غالانت: "لقد أمرت بفرض حصار كامل على غزة.. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام.. نحن نقاتل الحيوانات البشرية ونتصرف وفقا لذلك".

من جهته صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هغاري، بأن "المعابر مغلقة في القطاع، لا يوجد كهرباء، لا أحد يدخل أو يخرج.. غزة تحت الحصار".

كما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه "أمر عمليا بالتوقف عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء بعد ساعات من اندلاع الحرب".

وأطلقت فصائل فلسطينية يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع مهددا بتدمير "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بمقتل 1055 فلسطينيا وإصابة 5184 آخرين بجروح مختلفة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
فن التعامل في العلاقات الجامعية - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-11
Play
فن التعامل في العلاقات الجامعية - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
وقفة احتجاجية لرابطة الخريجين التربويين - الحلقة ١٢١ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-11
Play
وقفة احتجاجية لرابطة الخريجين التربويين - الحلقة ١٢١ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-11
بالمختزل
Play
بالمختزل
د.خالد شواني - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-10
Play
د.خالد شواني - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-10
Play
نشرة ١٠ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-10
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل حازم ايمن زيدان - الحلقة ٣١ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-09
Play
الممثل حازم ايمن زيدان - الحلقة ٣١ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-10-2023
07:43 | 2023-10-09
Play
العراق في دقيقة 9-10-2023
07:43 | 2023-10-09
عشرين
Play
عشرين
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
Play
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
Play
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
Play
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
Play
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
فن التعامل في العلاقات الجامعية - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-11
Play
فن التعامل في العلاقات الجامعية - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
وقفة احتجاجية لرابطة الخريجين التربويين - الحلقة ١٢١ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-11
Play
وقفة احتجاجية لرابطة الخريجين التربويين - الحلقة ١٢١ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-11
بالمختزل
Play
بالمختزل
د.خالد شواني - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-10
Play
د.خالد شواني - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-10
Play
نشرة ١٠ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-10
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل حازم ايمن زيدان - الحلقة ٣١ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-09
Play
الممثل حازم ايمن زيدان - الحلقة ٣١ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-10-2023
07:43 | 2023-10-09
Play
العراق في دقيقة 9-10-2023
07:43 | 2023-10-09
عشرين
Play
عشرين
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
Play
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
Play
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
Play
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
Play
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
اكيد
اكيد
لا شأن لي
لا شأن لي
سأكون داعماً عن بعد
سأكون داعماً عن بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.