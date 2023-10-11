بسيناريو جديد وأبطال مختلفين.. كذبة "نيرة" تعود للواجهة في فلسطين

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الجمعة.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً بشأن القضية الفلسطينية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-470400-638326478357660298.jpg
بسيناريو جديد وأبطال مختلفين.. كذبة "نيرة" تعود للواجهة في فلسطين
دوليات
2023-10-11 | 15:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
6,486 مشاهدة
يحكى ان فتاة صغيرة اسمها "نيرة" تبلغ من العمر 15 عاما، وقبل 33 عاما وتحديداً في 10-تشرين الأول-1990 وقفت امام تجمع الكونغرس لحقوق الانسان لتقدم شهادة صادمة عن ما حدث في الحرب العراقية الكويتية ليتردد صداها في ما بعد في كل اروقة صنع القرار ووسائل الاعلام في أمريكا والعالم.
وقالت نيرة بأنها "كانت أصغر المتطوعات في احدى مستشفيات الكويت حينما دخلها جنود عراقيون وقاموا بسرقة حاضنات الأطفال ورمي الأطفال على الأرض ليموتوا في ذلك الطابق البارد، ولم تتمالك نفسها فأجهشت بالبكاء قبل انهاء شهادتها".
وأرسل الشريط المصور لشهادة نيرة الى أكثر من 700 محطة وتم الاستشهاد به من 7 اعضاء في الكونغرس واستخدمه الرئيس الأمريكي الأسبق (بوش) في خطاباته لعشرات المرات ليقنع الشعب الامريكي بضرورة معاقبة العراق".
الحقيقة
نيرة كانت ابنة سفير الكويت في امريكا وكانت برفقة والدها طيلة الوقت ولم تكن في الكويت حين حدوث الغزو، وكل ما قيل اتضح بانه كان قصة مفبركة قامت بها شركة علاقات عامة تعاقدت معها الكويت بمبلغ يصل الى 12 مليون دولار تقريباً لتحريض المجتمع الامريكي ضد العراق.
وتناولت الصحف فضيحة كذب نيرة لتصبح شهادة أكيدة على تخادم الاعلام لقضايا سياسية على حساب الحقيقة، لكن كل هذا حدث بعد ان تم قتل اطفال حقيقيين نتيجة الحرب، واستمر قتل الاطفال لسنوات طويلة بعد ذلك بواسطة الحصار الاقتصادي، دون ان تحاسب نيرة ومن دفعها للكذب.
السيناريو يعود للواجهة
وبعد 33 سنة ادّعت مراسلة قناة i24 نيوز بنسختها الإنجليزية، نيكول زيديك، أمس الثلاثاء، أنّ مقاتلي حماس ذبحوا 40 رضيعًا إسرائيليًّا، غالبيتهم مقطوعي الرأس في مستوطنة "كفار عزّة"، القريبة من السياج الفاصل خلال عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في يوم السبت السابع من أكتوبر الجاري.
وقالت إنّها "تحدثت إلى جنود الجيش الاسرائيلي الذين أشاروا إلى رؤيتهم لأطفال ورضّع برؤوس مقطوعة".
ونشرت القناة التقرير على صفحتها في منصة إكس، وثبّتته في أعلى صفحتها ليحقق رواجًا واسعًا ومشاهدات تجاوزت التسعة ملايين.
كما نشرت قناة i24 نيوز، خبرًا عبر موقعها الإلكتروني يفيد بمقتل الأربعين رضيعًا على يد مقاتلي حماس، في مستوطنة كفار عزة، خلال عملية طوفان الأقصى.
وبعد نحو أربع ساعات على انتشار الخبر، توجهت وكالة الأناضول بسؤال إلى الجيش الإسرائيلي عن حقيقة جثث الأطفال، لينفي المتحدث علمه بالحادثة، مؤكدًا عدم امتلاكه معلومات حولها. الأمر الذي يدحض ما ادّعته مذيعة قناة i24 الإخبارية، التي كانت ضمن فريق من المراسلين الذي أجروا جولة في المستوطنة برفقة جنود الاحتلال.
العشرات من وسائل الإعلام الدولية، أبرزها ذا إندبندنت، فوكس نيوز، إنسايدر، نيويورك بوست، ان دي تيفي، وغيرها، تناقلوا الخبر مع نسبه للقناة، دون التثبّت من حقيقته أو التشكيك في صحته.
كما لقي الخبر انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما منصة إكس، ومن ضمنها حسابات رسمية إسرائيلية. إلا أن بعض الصحف ووسائل الإعلام تراجعت عن نشر الخبر، بعد نشر وكالة الأناضول نفي الجيش الإسرائيلي علمه بتلك "المجزرة" المزعومة.
جاء انتشار الخبر، في ظلّ انشغال وسائل الإعلام حول العالم بتغطية تطورات الحرب التي أعلنتها إسرائيل على قطاع غزة، بعد عملية طوفان الأقصى، التي أعلنت عنها حركة حماس، يوم السبت السابع من أكتوبر الجاري، والتي بدأت بإطلاق آلاف الصواريخ على مناطق في الأراضي المحتلة، واقتحام مقاتلي المقاومة مستوطنات غلاف غزة وأسر عشرات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وسيأتي من يروي للاخرين قصة اطفال اسرائيل الذين "ذبح وقطع" الفلسطينيون رؤوسهم كما أشاعت اسرائيل قبل يومين.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ارتفاع كبير بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
34.75%
03:21 | 2023-10-10
ارتفاع كبير بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:21 | 2023-10-10
مواقع التواصل تضج بوفاة الفنان محمد حسين عبد الرحيم.. اليك الحقيقة
محليات
29.81%
02:39 | 2023-10-11
مواقع التواصل تضج بوفاة الفنان محمد حسين عبد الرحيم.. اليك الحقيقة
02:39 | 2023-10-11
السيستاني يصدر موقفاً حول أحداث فلسطين ويوجه دعوة
سياسة
20.11%
12:04 | 2023-10-11
السيستاني يصدر موقفاً حول أحداث فلسطين ويوجه دعوة
12:04 | 2023-10-11
المالية النيابية تحدد موعد زيادة رواتب المتقاعدين
محليات
15.33%
02:29 | 2023-10-11
المالية النيابية تحدد موعد زيادة رواتب المتقاعدين
02:29 | 2023-10-11
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
فن التعامل في العلاقات الجامعية - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-11
Morning Live
فن التعامل في العلاقات الجامعية - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-11
ناس وناس
وقفة احتجاجية لرابطة الخريجين التربويين - الحلقة ١٢١ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-11
ناس وناس
وقفة احتجاجية لرابطة الخريجين التربويين - الحلقة ١٢١ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-11
بالمختزل
د.خالد شواني - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-10
بالمختزل
د.خالد شواني - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-10
Celebrity
الممثل حازم ايمن زيدان - الحلقة ٣١ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-09
Celebrity
الممثل حازم ايمن زيدان - الحلقة ٣١ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-10-2023
07:43 | 2023-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-10-2023
07:43 | 2023-10-09
عشرين
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
عشرين
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
خط أحمر
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
خط أحمر
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
كان يا مكان
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
كان يا مكان
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
اسرار الفلك
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
اسرار الفلك
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
الأكثر مشاهدة
Morning Live
فن التعامل في العلاقات الجامعية - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-11
Morning Live
فن التعامل في العلاقات الجامعية - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-11
ناس وناس
وقفة احتجاجية لرابطة الخريجين التربويين - الحلقة ١٢١ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-11
ناس وناس
وقفة احتجاجية لرابطة الخريجين التربويين - الحلقة ١٢١ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-11
بالمختزل
د.خالد شواني - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-10
بالمختزل
د.خالد شواني - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-10
Celebrity
الممثل حازم ايمن زيدان - الحلقة ٣١ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-09
Celebrity
الممثل حازم ايمن زيدان - الحلقة ٣١ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-10-2023
07:43 | 2023-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-10-2023
07:43 | 2023-10-09
عشرين
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
عشرين
فلسطين بالمنظور العراقي..سيف مستل وجمهورعلى التل! - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-08
خط أحمر
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
خط أحمر
زوج يقتل زوجته بسبب لعبة لودو - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-08
كان يا مكان
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
كان يا مكان
النفس تستريح عندما تسلم أمرها إلى الله - الحلقة ٣٥
14:00 | 2023-10-08
اسرار الفلك
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
اسرار الفلك
من ٧ الى ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-07
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تتطوع في فلسطين لمواجهة "إسرائيل" إن تطلب الأمر ذلك؟
اكيد
اكيد
لا شأن لي
لا شأن لي
سأكون داعماً عن بعد
سأكون داعماً عن بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.