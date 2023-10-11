البيت الأبيض يكشف مفاجأة تخص "ترسانة إسرائيل"

وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لقد تمكنا من تعويضهم ببعض الاحتياطيات من الصواريخ للقبة الحديدية. لقد احتفظنا بهذه الصواريخ المضادة للصواريخ في إسرائيل وقمنا ببساطة بنقلها إلى ملكية جيش الدفاع الإسرائيلي".وأضاف كيربي أنه من المتوقع وصول إمدادات إضافية إلى إسرائيل في الأيام المقبلة.وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر أن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من واشنطن تزويدهم بصواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" وذخائر أخرى والتعاون في جمع المعلومات الاستخبارية.وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.