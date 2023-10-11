"القسام" تطلق سراح إسرائيلية وطفليها لهذا السبب

اطلقت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، سراح إسرائيلية وطفليها.



وبحسب موقع لبنان 24"، فإن "كتائب القسام أعلنت عن إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات".



وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.