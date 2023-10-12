تبعات "طوفان الأقصى".. "إسرائيل" تتخذ قراراً جديداً يخص التعليم

وتم إغلاق المدارس في إسرائيل منذ أن أدى هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مطلع الأسبوع إلى تصعيد العنف الإقليمي.وذكرت الوزارة في بيان، إن الدراسة عبر الإنترنت "ستركز أولا وقبل كل شيء على الجوانب النفسية والاجتماعية من أجل تعزيز الصمود، وعلى المحتوى التعليمي المناسب للوضع".وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن السلطات قررت تعليق التعليم في جميع المؤسسات التعليمية في الأراضي المحتلة، وذلك بناءً على الأحداث التي تشهدها بعد إعلان حالة الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وغزة.