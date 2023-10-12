العراق شارك في بعضها.. إليك أبرز 5 حروب في تاريخ الصراعات العربية الإسرائيلية

فيما يلي ستتعرف على الحروب الكبرى الخمس التي اندلعت بين الدول العربية وقوات الاحتلال الإسرائيلي عبر التاريخ.بدأت الحرب في مايو 1948 وانتهت في مارس 1949تعتبر حرب النكبة أهم حرب خاضها العرب ضد إسرائيل، وقد نشبت في فلسطين بين كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والعراق وسوريا ولبنان، ضد الميليشيات الصهيونية المسلحة في فلسطين.تشكلت الميليشيات اليهودية آنذاك من كل من منظمات البلماخ والإرجون والهاجاناه والشتيرن، إضافة إلى متطوعين يهود جاؤوا من الدول الأخرى.بدأت الحرب بعد إعلان بريطانيا إنهاء انتدابها على فلسطين، وإصدار الأمم المتحدة قراراً بتقسيم فلسطين إلى دولتين فلسطينية وأخرى يهودية، وهو ما عارضته الدول العربية التي شنت هجوماً عسكرياً على المنظمات الصهيونية.وعلى الرغم من أن الكفة بدت على الورق أنها تميل إلى صالح الدول العربية، فإن الجماعات والمنظمات الصهيونية المسلحة فازت بالحرب وأعلنت قيام دولة إسرائيل في مساء 14 مايو/أيار 1948.بدأت في 29 أكتوبر وانتهت في 7 نوفمبر 1956اشتهرت الحرب في مصر والعالم العربي باسم "العدوان الثلاثي"؛ لأنها كانت نتيجة مؤامرة ثلاثية بين دول بريطانيا وفرنسا وإسرائيل.في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1956، عُقد اجتماع سري في سيفر في فرنسا بين ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وقاموا خلال هذا الاجتماع بوضع خطط عسكرية وسياسية للإطاحة بالرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر الذي كان قد حرم الفرنسيين من عوائد قناة السويس بعد تأميمها.في البداية قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزو منطقتَي شرق قناة السويس وصحراء سيناء ثم قطاع غزة، مانحة القوات البريطانية والفرنسية، في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ذريعة للانضمام إلى الحرب من خلال حملة قصف جوي وبحري نجحت في هزيمة الجيش المصري.بدأت في 5 وانتهت في 10 يونيو 1967تعرف لدى الدول العربية باسم حرب "النكسة"، بينما تطلق عليها إسرائيل والكتابات الدولية "حرب الأيام الستة"، وقد مثلت هذه الحرب كارثة متعددة الأبعاد عندما تعرضت جيوش 3 دول عربية لهزيمة ساحقة من جانب القوات الإسرائيلية خلال 6 أيام فقط، وهي سوريا والأردن ومصر.استطاعت إسرائيل خلال هذه الحرب احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية، وهضبة الجولان السورية، والضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطينيين، إضافة إلى القدس الشرقية التي كانت القوات الأردنية تسيطر عليها.بدأت في 6 وانتهت في 25 أكتوبر 1973كانت حرب أكتوبر أو كما تعرف في سوريا بحرب تشرين التحريرية أول حرب ينتصر فيها العرب على الاحتلال الإسرائيلي، وقد اندلعت في عاشر أيام شهر رمضان.بدأت الحرب بتنسيق بين سوريا ومصر لاسترجاع الأراضي التي احتلها الاحتلال في حرب النكسة 1967، وهي جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا.شن الجيشين السوري والمصري هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية، الأول على جبهة الجولان المحتل والثاني على جبهة سيناء، في حين قدمت العديد من الدول العربية الدعم العسكري والاقتصادي للدولتين، مثل العراق والسعودية والكويت والأردن وتونس والجزائر والمغرب ولبنان وليبيا، إضافة إلى الاتحاد السوفييتي آنذاك.انتهت الحرب رسمياً مع نهاية يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي والإسرائيلي، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ على الجبهة المصرية فعليّاً حتى 28 أكتوبر.على الجبهة المصرية حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، ثُمّ جرى لاحقاً بعد سنوات توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس/آذار 1979، واسترداد مصر لسيادتها الكاملة على سيناء وقناة السويس في 25 أبريل/نيسان 1982.أمّا على الجبهة السوريّة، فقد تم توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل والتي نصت على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها أبرزها مدينة القنيطرة، لكنها أبقت على الجولان وبعض القرى ذات الأغلبية الشركسية.بدأت في 6 يونيو 1982 وانتهت في 1985على الرغم من أن الكثير من المصادر لا تعتبر ما حدث على أنه حرب لتطلق عليه مصطلح "غزو لبنان"، فإنه بالنسبة للكثيرين صراع مسلح رئيسي ومعقد؛ إذ قامت إسرائيل بغزو لبنان بغرض تدمير قواعد منظمة التحرير الفلسطينية بعد محاولة اغتيال سفيرها إلى المملكة المتحدة، شلومو أرجوف على يد منظمة أبو نضال.كما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر، أبرزها مذبحة صبرا وشاتيلا الشهيرة.انتهت هذه الحرب بشكلها المعترف به في عام 1985 إلا أن آثارها ومخلفاتها لم تنته حتى مايو/أيار من عام 2000 عندما انسحب الجيش الإسرائيلي وأعوانه فعلياً من جنوب لبنان.والجدير ذكره أن إسرائيل قد زجت في هذه الحرب ضعف عدد القوات التي واجهت بها مصر وسوريا في حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973.