حماس: لم نستخدم كل امكانياتنا وصفقة تبادل الأسرى مازالت مبكرة

وأوضح بدران في تصريح صحفي، أن "الحديث الإعلامي حول مباحثات لصفقة تبادل أسرى غير صحيح"، مشيراً إلى أن "الوقت لا يزال مبكراً، فالمعركة ما تزال في أوجها".ودعا بدران كل من يحمل السلاح بصفته الرسمية أو المجموعات المسلحة أبو بشكل فردي أن "يتحرك فوراً بالضفة الغربية، ويهاجم جيش الاحتلال ونقاطه العسكرية".وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، في وقت سابق من اليوم الخميس 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إن بلاده لن تسمح بدخول الموارد الأساسية أو المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين أسرتهم، خلال هجومها المفاجئ على إسرائيل.