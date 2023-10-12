وحسب وكالة رويترز للأنباء، فسيحاول بلينكن المساعدة في تأمين إطلاق سراح رهائن أسرتهم حماس بعضهم يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى فتح ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة قبل اجتياح بري للقطاع من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.ومن المتوقع أن يتوجه بلينكن غدا الجمعة إلى الأردن، حيث سيلتقي الملك عبد الله الثاني وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقد وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية زيارة بلينكن لإسرائيل بأنها زيارة تضامن ودعم، مشيرة إلى أن وزير الخارجية إيلي كوهين كان في استقباله، قبل أن يعقد لقاء بين بلينكن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.