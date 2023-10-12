إسرائيل تقصف مطاري دمشق وحلب

وذكرت وسائل الاعلام أنه "حوالى الساعة 13,50 (10,50 ت غ) من بعد ظهر الخميس، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين، مما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".وكانت محطة "شام إف إم" المحلية الخاصة ذكرت أنه "جرى اطلاق الدفاعات السورية ردا على الهجومين، وقالت إن أضرارا وقعت في مطار حلب لكن لم يسقط قتلى أو جرحى، بينما لم تقدم أي معلومات عن تأثير الضربة التي استهدفت مطار دمشق".وقالت وزارة النقل السورية إن "فرقا فنية توجهت إلى المطارين، الخميس، لتحديد مدى الضرر الذي أصابهما.".