إيران: نتنياهو يسعى الى "إبادة جماعية" في غزة

ويأتي هذا التصريح، قبل زيارة يجريها أمير عبد اللهيان إلى العاصمة العراقية اليوم الخميس.وقال الوزير الإيراني "اليوم، يتسبب استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في غزة ومحاصرة القطاع وقطع المياه والكهرباء عنه، ومنع دخول الأدوية والغذاء في خلق ظروف يسعى فيها نتنياهو إلى إبادة جماعية لجميع سكان قطاع غزة".وأضاف "الحرب التي نشهدها في غزة ليست مجرد حرب يشنها نتنياهو ضد حماس، إنها حرب ضد جميع الفلسطينيين".