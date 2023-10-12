الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت الوزارة في بيان لها انه "ارتفعت حصيلة الضحايا الى استشهاد 1417 فلسطينيا وإصابة 6268 في الهجمات الإسرائيلية منذ السبت".وأضافت، انه "٤٤٧ شهيدا من الأطفال و٢٤٨ شهيدة نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة".وأشارت الوزارة الى انه " ١٠ شهداء من العاملين في القطاع الصحي إثر عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة".