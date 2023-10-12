هزة أرضية تضرب ليبيا

وقال موقع "بوابة السوط" الإخباري الليبي أن "الهزة الأرضية التي أعلن عنها المركز الليبي للاستشعار عن بعد منذ لحظات شعر بها سكان مدينة طرابلس، وأحدثت هلعا بين المقيمين".ونقل "بوابة الوسط" عن أحد السكان قوله إن الهزة الأرضية "وقعت قبل دقائق قليلة وكانت قوية، حيث اهتزت جدران بعض المباني"، مشيرا إلى أن "أثاث منزله اهتز جراء ذلك".