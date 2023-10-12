بـ 130 صاروخا.. سرايا القدس تقصف المستوطنات الإسرائيلية

وتم تصويب 130 صاروخا تجاه القدس وأسدود وبئر السبع و عسقلان ونتيفوت وسديروت، ردا على استمرار قصف البيوت المدنية.وقصفت سرايا القدس قاعدة "حتسريم" الجوية، وقاعدة "رعيم" العسكرية، برشقات صاروخية.ونفذت حركة حماس صباح السبت الماضي هجوما مباغتا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برا وبحرا وجوا، وأسر أشخاص وقتل آخرين في تجمعات إسرائيلية قريبة من القطاع.والإثنين أمرت إسرائيل بفرض "حصار كامل" على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.وأشار الجيش الإسرائيلي الى وجود مئات "المفقودين" نتيجة هجوم حماس، بينهم قرابة 150 محتجزا لدى الحركة.