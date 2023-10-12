واشنطن تفرض رقابة صارمة على أموال إيرانية

وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، أن الأموال لم تُنفق أو تُسحب حتى الآن.وفي ذات السياق، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، مقتل 27 أمريكيًا في هجوم حماس، وفقدان 14 آخرين، مشيرًا إلى أن لدى أمريكا خبراء في إسرائيل لتقديم المشورة بشأن استعادة الرهائن.وقال كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن ناقش اليوم مع مسؤولين كبار، من بينهم وزير الأمن الداخلي الأمريكي ومستشار الأمن القومي، الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل الحماية في الولايات المتحدة وسط الصراع بين إسرائيل وحماس.وأضاف أن بايدن بحث مع فريق الأمن القومي إجراءات "حماية اليهود والعرب والمسلمين في الولايات المتحدة بعد هجوم حماس في إسرائيل".وفي ذات الوقت، لفت كيربي إلى أن هناك محادثات جارية مع إسرائيل بشأن ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.