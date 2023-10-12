مقتل مجندة بسقوط صواريخ على "سديروت"

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قصف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعدد من الرشقات الصاروخية.وسمح الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، بنشر أسماء 25 جنديا قتلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، وأشار الجيش إلى أنه تم إبلاغ أسر الجنود بمقتلهم.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى أكثر من 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.