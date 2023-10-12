ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1537 شخصا، فيما أصيب نحو 6612 شخص أخرين.



وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن عدد القتلى في الضفة الغربية ارتفع إلى 32 شخصا، وأصيب أكثر من 600 أخرين، احتاج 190 منهم للعلاج داخل المستشفيات.





وارتكب الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة عدة مجازر مروعة في عموم قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عشرات المواطنين، وتركز القصف الإسرائيلي على مدينة رفح ودير البلح وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.