الجيش "الإسرائيلي" يدعو سكان غزة لترك منازلهم: توجهوا للجنوب

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه يدعو "كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، من أجل حمايتهم"، موضحا أنه "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك".وأضاف البيان: "فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالا عسكرية. يتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي".ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن طبيعة العملية العسكرية التي ينوي القيام بها في قطاع غزة، لكنه أكد "الامتناع عن التعرض إلى المدنيين".وطالب الجيش الإسرائيلي، المدنيين بالابتعاد عن مسلحي حماس الذين "يستخدمونكم دروعا بشرية"، قائلا: "يختبئ مخربو حماس داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت وداخل مباني مكتظة بالسكان الأبرياء".وكانت الأمم المتحدة، أعلنت خلال وقت متأخر من مساء الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن "على الفلسطينيين الموجودين شمالي قطاع غزة، الانتقال إلى جنوبه خلال 24 ساعة".وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان نقلته رويترز، إن "تلك الخطوة تعني نقل نحو 1.1 مليون شخص"، مضيفا أن المنظمة تعتبر أنه "من المستحيل حدوث تلك الخطوة دون تبعات إنسانية مدمرة".