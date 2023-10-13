"طوفان الأقصى" على طاولة الحوار بين نصر الله وعبداللهيان

وقال بيان لحزب الله ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله استقبل وزير خارجية ‏الجمهورية الإسلامية في إيران حسين أمير عبد اللهيان يُرافقه كلّ من مساعد ‏وزير خارجية في إيران مهدي شوشتري والسفير ‏الإيراني في بيروت مجتبى أماني".وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد استعراضا للأحداث والتطورات ‏الأخيرة في المنطقة، خصوصًا بعد عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي ‏المتواصل على غزة والجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أهل غزة جميعًا وما جرى ‏في المسجد الأقصى والضفة الغربية".وتابع البيان، “وقد جرى تقييم الأوضاع والمواقف الدولية ‏والإقليمية والنتائج المحتملة، كذلك حصل التشاور حول المسؤوليات الملقاة على ‏عاتق الجميع والمواقف الواجب اتخاذها اتجاه هذه الأحداث التاريخية والتطورات ‏الخطيرة". ‏