القبة الحديدية تطلق صواريخ على مسيرة قادمة من لبنان

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن “القبة الحديدية “التابعة للعدو الاسرائيلي أطلقت، اليوم صاروخين فوق الناقورة والمنطقة المحيطة، في ظل تحليق لطائرات التجسس، التي لم تفارق سماء المنطقة على الإطلاق".وسيطر الهدوء الحذر، ليل أمس الخميس، على قرى القطاع الغربي المحاذية للخط الأزرق جنوب لبنان، مع إلقاء القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة في سماء المنطقة.وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها، اليوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية مع إسرائيل، وذلك نتيجة التوتر الذي تشهده القرى الواقعة في الأقضية. وكذلك أقفلت الجامعة اللبنانية فروعها في منطقة بنت جبيل الجنوبية، بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية.وسجلت حركة نزوح في القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمناً، في ظل الوضع الأمني الذي يشهد توتراً منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، السبت الماضي، عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية “طوفان الأقصى”.كان “حزب الله” اللبناني قد أعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على موقع إسرائيلي قرب الحدود اللبنانية، صباح أول أمس الأربعاء،ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين صفوف القوات الإسرائيلية. وذكر “حزب الله” أن إطلاق الصواريخ كان انتقاماً للهجوم الذي شنته إسرائيل، يوم الإثنين الماضي، على أحد مواقعه، وأسفر عن مقتل ثلاثة من أعضائه.يذكر أن الجيش اللبناني ينفّذ، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، انتشاراً في المناطق الحدودية الجنوبية، ويقوم بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.