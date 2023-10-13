الأردن يحذر من تداعيات أي "تهجير قسري" للفلسطينيين

وذكر الديوان الملكي الهاشمي عبر بيان قصير نشره على منصة إكس: "الملك عبد الله الثاني يحذر من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً من كافة الأراضي الفلسطينية، أو التسبب في تهجيرهم داخلياً".وبحسب البيان فقد دعا الملك الأردني إلى "منع امتداد الأزمة إلى دول الجوار، وتفاقم قضية اللاجئين".وكان الملك عبد الله الثاني قد دعا خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلى "فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة"، بحسب الديوان الملكي.