بالأرقام.. "طوفان الأقصى" يجرف شعبية نتنياهو وبن غفير لدى الإسرائيليين

وفق نتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن زعيم "المعسكر الوطني" بني غانتس سيحصل على 41 مقعدا في كنيست الاحتلال إذا أجريت انتخابات، فيما سيتراجع الليكود إلى 19 مقعدا فقط.وللمرة الأولى منذ انتخابات كنيست الاحتلال، تظهر نتائج الاستطلاع انهيار التأييد لكتلة أحزاب الائتلاف بواقع 42 مقعدا، في مقابل المعارضة؛ 78 مقعدا.ويظهر الاستطلاع أن 29% فقط يرون في بنيامين نتانياهو مناسبا لمنصب رئيس وزراء الاحتلال، في مقابل 48% لـ غانتس.وردا على سؤال" لو أجريت اليوم انتخابات كنيست جديدة لمن ستصوت؟" أظهرت النتائج أن الليكود سيحصل على 19 مقعدا فيما حزب بني غانتس على 41 مقعا، بينما سيتراجع حزبي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى ذيل القائمة بواقع 4 مقاعد لكل منهما.