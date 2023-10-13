أبرز ما جاء في مؤتمر وزيري خارجية إيران ولبنان بشأن فلسطين

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الايراني في بيروت، مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب.واعتبر عبداللهيان لقاءه مع بوحبيب اليوم، بانه "مهم"، كما اشار الى مباحثاته مع الامين العام لحزب الله، ورئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان.ومضى الى القول "نحن نشاهد اليوم جرائم حرب ترتكب في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني؛ مردفا، وقد اتفقنا على ضرورة وقف هذه المجازر في حق هذا الشعب البريء، مضافا الى عقد اجتماع طارئ على مستوى الدول الاسلامية.وتابع "لقد اكدنا منذ ثلاثة ايام على استعدادنا لاستضافة اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، كما اجرينا التحضيرات المبدئة في هذا الخصوص مع الامين العام للمنظمة".وشدد أمير عبداللهيان قائلا: "اننا نؤكد على الوقف الفوري لجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الانساني والتوقف عن قرار قطع الماء والكهرباء والدواء المفروض على اهالي غزة".واستطرد وزير الخارجية "لقد بعث الطرف الامريكي رسائل عديدة الى جهات مختلفة بالمنطقة، داعيا فيها الى الالتزام بضبط النفس والحؤول دون توسع رقعة الحرب، لكن الامر المثير للسخرية هو، انه تزامنا من دعوته الى ضبط النفس، يطلق العنان لكيان نتنياهو المجرم كي يقتل النساء والاطفال الفلسطينيين في غزة"؛ مستدركا "لا يحق للامريكيين ان يرسلوا السلاح والقنابل بهدف قتل الفلسطينيين من جانب، ويدعون كافة الاطراف للتهدئة وضبط النفس، من جانب اخر".وصرح "لقد وجهنا خلال الاسبوع الجاري، دعوات الى المسؤولين في جمهورية مصر العربية والامين العام للامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي، ليتم ارسال المساعدات الانسانية والدواء والغذاء ومياه الشرب من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية الى قطاع غزة".واردف "اننا ندعو كافة الدول الاسلامية ان تطالب بصوت موحد، رفع الحصار عن اهالي غزة ووقف جرائم الاحتلال التي تطالهم باستمرار".