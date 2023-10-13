طعن دبلوماسي إسرائيلي في الصين

وقالت الصحيفة، إن موظفا إسرائيليا في السفارة في بكين، تعرض للطعن اليوم الجمعة، خارج منطقة السفارة لعملية طعن، ونقل إلى المستشفى وحالته مستقرة، مشيرة إلى أن خلفية الهجوم لا تزال قيد التحقيق.هذا وأعلن مقر الأمن الوطني في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية، أن "قيادة حركة حماس وجهت نداء إلى كافة أنصارها في العالم لإحياء يوم الغضب (اليوم الجمعة)"، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن تكون هناك أحداث احتجاجية في مختلف دول العالم، قد تتطور إلى أحداث عنيفة".