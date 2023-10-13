جورج بوش يدخل على خط معركة "الطوفان" ويتحدث عن مستقبل إسرائيل

وقال بوش، في مقطع فيديو حديث، حصل عليه موقع "أكسيوس" الأميركي، "نحتاج إلى دعم إسرائيل بدون أي أعذار أو تحفظات.. لقد كان هذا هجوما غير مبرر من قبل إرهابيين مستعدين لقتل الأبرياء لتحقيق هدف ما".وأضاف، "حماس منظمة سياسية، لا تعكس غالبية الفلسطينيين. لا تتفاجؤوا إذا اتخذت إسرائيل كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها".وتابع: "سيكون الأمر قبيحا وصعبا لفترة معينة، وأنا واثق تماما من أن الولايات المتحدة ستقف بشكل مباشر إلى جانب إسرائيل".وأردف: "تم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي، ربما لا يستطيع معظمهم إطلاق النار من بندقية، وسيكون تعرضهم للأذى أمرا صعبا للغاية على رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، لكن عليه أن يفعل ما يجب أن يفعله".ورأى بوش، أن "المستقبل القريب لإسرائيل لا يبدو مشرقا جدا، خاصة إذا كانت إلى جانب حماس.. نعم سيكون الأمر فوضويا".