اصطدام سفينتي حبوب قادمتين من روسيا وأوكرانيا

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصدر في خفر السواحل التركي قوله إن "سفينة شحن تدعى"HAJE HALIMEH" على متنها قمح قادمة من ميناء إسماعيل الأوكراني متجهة إلى فالنسيا وتحمل علم جزر القمر اصطدمت بسفينة أخرى تدعى "ASOMATOS" قادمة من ميناء روسي في القوقاز متجهة إلى أسدود الإسرائيلية وترفع علم بنما".وتابع المصدر: "لكن السفينة التي تحمل الحبوب الأوكرانية تضررت أكثر فقد تعرض سطحها لأضرار بالغة، فيما تضررت السفينة التي تحمل الحبوب الروسية لأضرار أقل".وبحسب اتحاد البحارة الروسي فإن السفينة التي غادرت روسيا تحمل 25 ألف طن من الحبوب، ولا يوجد روس ضمن طاقمها.