ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

وقالت الوزارة في بيان لها انه "ارتفعت حصيلة الضحايا الى استشهاد 1799 فلسطينيا وإصابة 6388 في الهجمات الإسرائيلية منذ السبت".وأضافت، انه "44 قتيلا وأكثر من 700 جريح في الضفة الغربية المحتلة".‎ووفقا لوزارة الصحة، فقد وصل نحو "250 جريحا إلى مشافي الضفة الغربية اليوم الجمعة".