الرئيس الفلسطيني يحذر من "نكبة ثانية" ويرفض عملية التهجير

وطالب عباس، بحسب وكالة الاعلام الفلسطينية "وفا"، بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري"، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمّان.كما اعتبر أن "تهجير سكان القطاع سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبه"، داعيًا إلى "ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".وحذّر رئيس السلطة الفلسطينية من "حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة".وأكد "رفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين"، داعيًا إلى "إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين".وكانت إسرائيل قد أمرت سكان مدينة غزة بإخلائها والتحرك جنوبًا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1,1 مليون شخص وحذّرت من تبعاته "المدمرة"، مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها السابع، وتزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع المحاصر.