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اشتية: إسرائيل ترتكب جريمة "إبادة جماعية" في غزة
دوليات
2023-10-13 | 11:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
654 مشاهدة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يرتكب جريمة "إبادة جماعية" ضد المدنيين في قطاع غزة، بينما تواصل إسرائيل قصف القطاع.
وقال اشتية في مؤتمر صحافي بمدينة رام الله: "أهلنا في غزة يتعرضون لإبادة جماعية وغزة باتت منطقة منكوبة".
هذا وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين، وما لا يقل عن 1800 قتيل وأكثر من 6600 إصابة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى أكثر من 1400 شخص، والجرحى إلى أكثر من 4000.
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