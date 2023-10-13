حماس تصدر بيانا بشأن خروج المدنيين في غزة الى الجنوب

وفي بيان لها، قالت حركة "حماس": "شعبنا المرابط في غزة يُفشل مخططات الاحتلال لتهجيرهم وسيفشل أهداف عدوانه، بالتلاحم مع المقاومة".وأضاف البيان: "بكل معاني الفخر والاعتزاز، نشيد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالردّ الحاسم لجماهير شعبنا الصَّامد المقاوم في قطاع غزة العزة، برفضهم الاستجابة لدعوات قادة الاحتلال الصهيوني الفاشي بالخروج من منازلهم إلى جنوب القطاع، وتمسكهم بالبقاء والتشبث بالأرض رغم أنف الاحتلال".وتابعت "حماس" في بيانها: "لقد أثبت أهلنا في قطاع غزَّة، برجالهم وحرائرهم، وشبابهم وفتيانهم، أنَّهم الحاضنة القوّية لمقاومتنا الباسلة في معركة طوفان الأقصى، وأنَّهم سيواصلون بكلّ صبر وثبات وصمود في مواجهة مخططات الاحتلال وحربه المفتوحة ضدّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".هذا وأعلنت الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة نقل سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة إلى جنوب القطاع في 24 ساعة، وأنّها طالبت إسرائيل بإلغاء هذا الإخطار.ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يومها السابع، حيث قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصيب أكثر من 3300 آخرون، وتم أسر نحو 200 إسرائيلي ونقلهم إلى قطاع غزة.هذا وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "إسرائيل تستعد لحرب طويلة بعد تجاوز عدد قتلاها الـ1300، وسط تقديرات بأن "حماس" تستعد لصراع طويل معها