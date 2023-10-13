قطر وامريكا تبحثان أهمية خفض التصعيد وفتح ممرات للإغاثة في غزة

وبحسب الديوان الأميري القطري، جرى خلال المقابلة "استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتداعيات الوضع الإنساني هناك".وأكد الشيخ تميم، خلال المقابلة، على "أهمية بذل الجهود لخفض التصعيد، وفتح الممرات الآمنة في قطاع غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليمياً"، كما أكد على "موقف دولة قطر الثابت حول إدانة استهداف المدنيين".من جهته، أعرب وزير الخارجية الأميركي في منشور على منصة "إكس"، عن تقديره لـ"الجهود التي تبذلها قطر في تأمين عودة الرهائن".وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح، إن "الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سيجتمع مع وزير الخارجية الأميركي".وأوضح الأنصاري أن "الجانبين سيستعرضان علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، بجانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل تخفيض التصعيد وحماية المدنيين".