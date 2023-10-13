بينهم عراقي.. قصف إسرائيلي يستهدف صحافيين جنوب لبنان (فيديو)

استهدف قصف اسرائيلي، اليوم الجمعة، مجموعة من الصحفيين بينهم عراقي الجنسية، جنوب لبنان.

وبحسب مصادر اعلامية، فان "قصفاً اسرائيلياً استهدف مجموعة صحافيين من قناة الجزيرة ووكالة رويترز للأنباء ما اسفر عن وقوع خمسة مصابين وقتيل".



واضافت، انه من بين المصابين، المصور ثائر السوداني من وكالة رويترز، وهو عراقي الجنسية.