موقف روسي جديد من التصعيد الأمريكي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وقال ريابكوف ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا الاتحادية طلبت معلومات من الولايات المتحدة بشأن زيارات وزير الخارجية ورئيس البنتاغون إلى إسرائيل ودول المنطقة: "كلا، لدينا ما يكفي من مصادرنا الخاصة، بدلا من أن نطلب من الأميركيين معلومات حول ما تمت مناقشته هناك وكيف. لدينا فهم كاف للوضع، ونفهم الأولويات التي يجب العمل على أساسها".وأضاف نائب وزير الخارجية: "نحن نرى أن احتمال حدوث المزيد من زعزعة الاستقرار هائل، ونناقش المسار الأمريكي في الشرق الأوسط، والذي أصبح من نواح عديدة المصدر الرئيسي لاندلاع المواجهة المسلحة الحالية. على الرغم من أنه ليس هناك شك في هذا الأمر بالطبع".وشدد ريابكوف، على أن "موسكو تنعى ضحايا هذا الصراع، "ونعتقد أن الوضع صعب للغاية، ونحث واشنطن على عدم الاصطياد في المياه العكرة، فهي معتادة على القيام بذلك في أي موقف".هذا وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين، وما لا يقل عن 1800 قتيل وأكثر من 6600 إصابة، ، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.وفجر يوم السبت 7 تشرين الاول 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى أكثر من 1400 شخص، والجرحى إلى أكثر من 4000.