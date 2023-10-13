الجيش الإسرائيلي يكشف لأول مرة عن عدد اسراه في غزة

وجاء في بيان الجيش: "على مدى الـ24 ساعة الماضية، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي مداهمات محلية داخل أراضي قطاع غزة" للبحث عن "الإرهابيين" و"الأسلحة"، مضيفا أنه خلال هذه العمليات، بُذلت جهود أيضًا "للعثور على المفقودين".وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي إن "قوات مشاة مدعومة بالدبابات نفذت "ضربات موضعية" في قطاع غزة، الجمعة، فيما يبدو أنه أول إفصاح عن التحول من حملة جوية إلى توغلات برية".وذكر الأميرال دانيال هاجاري في إفادة تلفزيونية أن "الضربات شُنت لمهاجمة أفراد أطقم الصواريخ الفلسطينية والسعي لجمع معلومات حول المواقع التي تحتجز حركة حماس الرهائن فيها".